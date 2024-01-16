أول تعليق من رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة "الأفضل"

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، للمرة الأولى، عقب فوز منافسه التاريخي ليونيل ميسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2023.

وأقيم حفل "ذا بيست" أمس الاثنين في لندن، حيث تم تتويج ميسي بجائزة "ذا بيست 2023"، بعد منافسة شرسة مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يحضر الحفل أي من الثلاثي، إذ استلم تييري هنري الجائزة بسبب غياب ميسي الذي يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة ناديه إنتر ميامي.

وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022، حتى 20 أغسطس الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز الأرجنتيني بتحقيق لقب بطل كأس العالم ضمن هذه الفترة.

وكتب رونالدو الذي استأنف تدريباته مع النصر بالتزامن مع الإعلان عن جائزة ميسي، عبر "إنستغرام": "لقد عدت من أجل المزيد" مع وضع رمز يشير إلى القوة والتحدي.

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وعاد لاعبو النصر للتدريبات بعد انتهاء إجازتهم التي بدأت مع آخر مباراة خاضوها في العام الماضي، وذلك في 30 ديسمبر.

وبفوز ميسي بالجائزة وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، تجاوز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مفاجئا.

وكان رونالدو أول من حصد "ذا بيست" لأفضل لاعب خلال أول نسختين من الجائزة في 2016 و2017، بينما توج بها ميسي في 2019 و2022 و2023.

المصدر: instagram/cristiano