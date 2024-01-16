جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023

انطلقت النسخة الـ18 من كأس آسيا في قطر مطلع العام الجاري، يوم الجمعة الماضي وتستمر منافسات البطولة حتى السبت 10 فبراير 2024.

ومع قوة المنافسة بين المنتخبات في كأس آسيا، تشهد البطولة صراعا جانبيا لكنه لا يقل شراسة، حيث يتسابق نجوم المنتخبات على لقب الهداف.

ففي النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات عام 2019 وفاز بلقبها منتخب قطر، كان المعز علي هدافا برقم استثنائي، حيث سجل 9 أهداف دفعة واحدة، ليدخل قائمة الهدافين التاريخيين التي يتصدرها الأسطورة الإيرانية علي دائي، بـ14 هدفا.

ويشارك في النسخة الحالية أيضا هدافون متميزون، مثل الإماراتي علي مبخوت الذي يملك 9 أهداف في تاريخ البطولة، والسعوديان فهد المولد وسالم الدوسري والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

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ترتيب هدافي كأس آسيا 2023:

أكرم عفيف قطر 2

محمود مرضي الأردن 2

موسى التعمري الأردن 2

تاكومي مينامينو اليابان 2

كانغ إن ليكوريا الجنوبية 2

المعز علي قطر1

سلطان عادل الإمارات 1

إن بيوم هوانغ كوريا الجنوبية 1

مهند علي العراق 1

زايد سلطان الإمارات1

جوردان بوس أستراليا 1

كريم انصاري فرد إيران 1

أسامة رشيد العراق 1

سردار آزمون إيران 1

تشان سيو كوان هونج كونغ 1

كايتو ناكامورا اليابان 1

مهدي قائدي إيران 1

أيمن حسين العراق 1

نجوين دينه باك فيتنام 1

تامر صيام فلسطين 1

فام توان هاي فيتنام 1

جاكسون إيرفين أستراليا 1

أياسي يويدا اليابان 1

شجاع خليل زاده إيران 1

المصدر: "وسائل إعلام"