بالفيديو.. مقصية لاعب مغمور تمنحه جائزة بوشكاش

فاز البرازيلي جوليرمي مادروجا، بجائزة بوشكاش المقدمة لأجمل هدف في عام 2023، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء الاثنين في لندن.

هدف مادروجا، جاء في شباك نوفوريزونتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بعد مقصية مميزة من مشارف منطقة الجزاء، سكنت المرمى بطريقة أذهلت كل من في الملعب.

Yılın en iyi golünün sahibi Guilherme Madruga oldu.



pic.twitter.com/9zWZvBEWd1 — Anlık (@anlikhaberin) January 16, 2024

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وتفوق هدف مادروجا، على هدف جوليو إنيسيسو لصالح برايتون أمام مانشستر سيتي، وهدف نونو سانتوس لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي أمام بوافيستا، وغيرها من الأهداف.

وتقدم جائزة بوشكاش سنويا، نسبة إلى أسطورة الكرة الهنغارية والأوروبية فرينك بوشكاش، وفاز بها سابقا مجموعة من اللاعبين المعروفين، أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار وسون هيونغ مين وأوليفييه جيرو.

المصدر: RT