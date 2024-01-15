 
مباشر

الأردن يوجه رسالة قوية لمنافسيه في كأس آسيا "قطر 2023".. فيديو

الرياضة

الأردن يوجه رسالة قوية لمنافسيه في كأس آسيا
AFP /HECTOR RETAMAL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wseb

استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز عريض على نظيره الماليزي بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بقطر.

وأحرز لاعب خط الوسط الأردني محمود مرضي هدفين لمنتخب "النشامى" الأول والثالث في الدقيقتين (12، 32) من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل زميله المهاجم موسى التعمري بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (18 من ركلة جزاء، 85) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

إقرأ المزيد
العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا
العراق يفوز على إندونيسيا في كأس آسيا "قطر 2023".. فيديو
إقرأ المزيد
بداية متعثرة للبحرين في كأس آسيا (فيديو)
بداية متعثرة للبحرين في كأس آسيا (فيديو)

وحصد منتخب الأردن بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة (E) متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكوري الجنوبي الذي قص شريط منافسات هذه المجموعة بالفوز على منتخب البحرين (3-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا، في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا