الأردن يوجه رسالة قوية لمنافسيه في كأس آسيا "قطر 2023".. فيديو

استهل منتخب الأردن مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز عريض على نظيره الماليزي بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين بقطر.

وأحرز لاعب خط الوسط الأردني محمود مرضي هدفين لمنتخب "النشامى" الأول والثالث في الدقيقتين (12، 32) من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل زميله المهاجم موسى التعمري بتسجيل الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (18 من ركلة جزاء، 85) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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وحصد منتخب الأردن بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة (E) متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكوري الجنوبي الذي قص شريط منافسات هذه المجموعة بالفوز على منتخب البحرين (3-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الاثنين أيضا، في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

المصدر: RT