 
مباشر

موعد مباراة العراق اليوم والقنوات الناقلة والتشكيلة الأساسية

الرياضة

موعد مباراة العراق اليوم والقنوات الناقلة والتشكيلة الأساسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wsbp

يحتضن استاد أحمد بن علي المونديالي، اليوم الثلاثاء الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين العراق وإندونيسيا، ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وسيبدأ الإسباني مانويل خيسوس كاساس  (38 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإندونيسي:

ويلعب منتخبا العراق وإندونيسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D) إلى جانب منتخبي اليابان وفيتنام.

وقص منتخب اليابان شريط منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.  

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا اليوم فستكون منقولة عبر:

اس اس سي سبورت 1 اتش دي 

بي ان سبورت آسيا اتش دي 

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية اسيا اتش دي

إقرأ المزيد
بالفيديو.. أهداف مباراة الإمارات وهونغ كونغ
بالفيديو.. أهداف مباراة الإمارات وهونغ كونغ
إقرأ المزيد
شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وإيران
شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وإيران

الكأس 1 اكسترا اتش دي 

الكأس 2 اكسترا اتش دي 

الرابعة 1 اتش دي 

الرابعة 2 اتش دي 

 SSC1 HD.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا