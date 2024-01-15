موعد مباراة العراق اليوم والقنوات الناقلة والتشكيلة الأساسية

يحتضن استاد أحمد بن علي المونديالي، اليوم الثلاثاء الساعة (14:30) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين العراق وإندونيسيا، ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023".

وسيبدأ الإسباني مانويل خيسوس كاساس (38 عاما) المدير الفني للمنتخب العراقي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الإندونيسي:

📋 LINE UPS | 🇮🇩 Indonesia 🆚 Iraq 🇮🇶



The stage is set at the Ahmad Bin Ali Stadium 🏟️

Can Team Garuda withstand the might of the Lions of Mesopotamia?



Watch Live 📺 https://t.co/nJZ0pcVqz1#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IDNvIRQpic.twitter.com/DKPLcHApms — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 15, 2024

ويلعب منتخبا العراق وإندونيسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D) إلى جانب منتخبي اليابان وفيتنام.

وقص منتخب اليابان شريط منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

وبخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وإندونيسيا اليوم فستكون منقولة عبر:

اس اس سي سبورت 1 اتش دي

بي ان سبورت آسيا اتش دي

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية اسيا اتش دي

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الكأس 1 اكسترا اتش دي

الكأس 2 اكسترا اتش دي

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

SSC1 HD.

المصدر: RT