بالفيديو.. أهداف مباراة الإمارات وهونغ كونغ

بدأ منتخب الإمارات مشواره في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024، بالفوز على هونغ كونغ.

ووقع على ثلاثية الأبيض الإماراتي كل من سلطان الأميري، وزايد سلطان، ويحيى الغساني في الدقائق (34 من ضربة جزاء، 52، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب.

🎥 ملخص المباراة | 🇦🇪 الإمارات 3️⃣-1️⃣ هونغ كونغ الصين 🇭🇰



الأبيض الإماراتي يفتتح مشاركته في #كأس_آسيا2023 بانتصار كبير على منتخب هونغ كونغ الصين 👏#هَيّا_آسيا | #الإمارات_هونغ_كونغpic.twitter.com/ilfPHj6dZ0 — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 14, 2024

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بينما سجل اللاعب تشان سيو كوان هدف هونغ كونغ في الدقيقة الـ49 من زمن اللقاء الذي على استاد خليفة الدولي بمدينة الريان.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثاني في المجموعة الثالثة (C) لكأس أمم آسيا 2023، بفارق الأهداف خلف نظيره الإيراني، ومن ثم هونغ كونغ وفلسطين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT