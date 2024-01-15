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نجم ريال مدريد يواصل إثارة الجدل في السعودية (فيديو وصور)

الرياضة

نجم ريال مدريد يواصل إثارة الجدل في السعودية (فيديو وصور)
AFP
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واصل نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس، إثارة الجدل بتصرف غريب بعد تتويج الميرنغي بلقب كأس السوبر الإسباني. 

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب غريمه برشلونة بنتيجة 4-1 في مباراة النهائي أمس الأحد على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وكانت الجماهير السعودية شنت حملة ضد اللاعب الألماني، بسبب تصريحاته السابقة التي انتقد فيها اللاعبين الذين اختاروا الذهاب للعب في الدوري السعودي للمحترفين، الصيف الماضي.

وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد كروس مع كل كرة لمسها في مباراة نصف النهائي أمام أوساسونا. 

كما دوت عاصفة من صافرات الاستهجان ضده في المباراة النهائية أمام برشلونة. 

نجم ريال مدريد يواصل إثارة الجدل في السعودية (فيديو وصور)

وبدا واضحا انزعاج لاعب الوسط الألماني من صافرات الاستهجان، إذ لم يرتد قميص التتويج الذي كتب عليه باللغة العربية "أبطال" أسوة ببقية زملائه بعد نهاية المباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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