نجم ريال مدريد يواصل إثارة الجدل في السعودية (فيديو وصور)

واصل نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس، إثارة الجدل بتصرف غريب بعد تتويج الميرنغي بلقب كأس السوبر الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزا عريضا على حساب غريمه برشلونة بنتيجة 4-1 في مباراة النهائي أمس الأحد على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

وكانت الجماهير السعودية شنت حملة ضد اللاعب الألماني، بسبب تصريحاته السابقة التي انتقد فيها اللاعبين الذين اختاروا الذهاب للعب في الدوري السعودي للمحترفين، الصيف الماضي.



وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضد كروس مع كل كرة لمسها في مباراة نصف النهائي أمام أوساسونا.

Descojone de Toni Kroos ante los pitos de la grada saudí. pic.twitter.com/jakbj7RL0K — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) January 14, 2024

كما دوت عاصفة من صافرات الاستهجان ضده في المباراة النهائية أمام برشلونة.

Real Madridli oyuncular, Toni Kroos anons edildiğinde tribünlerden ıslıklanınca gülüşüyorlar:



— Gelir elde etmek için ülke dışında düzenlenen organizasyonda oluşan garip hal.pic.twitter.com/8JFizBIL9P — Tribun Dergi (@tribundergi) January 15, 2024

وبدا واضحا انزعاج لاعب الوسط الألماني من صافرات الاستهجان، إذ لم يرتد قميص التتويج الذي كتب عليه باللغة العربية "أبطال" أسوة ببقية زملائه بعد نهاية المباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"