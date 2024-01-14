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المصري مصطفى محمد يسجل أسرع هدف في كأس إفريقيا في كوت ديفوار (فيديو)

الرياضة

المصري مصطفى محمد يسجل أسرع هدف في كأس إفريقيا في كوت ديفوار (فيديو)
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سجل المهاجم المصري مصطفى محمد أسرع هدف في بطولة كاس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في كوت ديفوار وذلك خلال لقاء الفراعنة ضد موزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل مصطفى محمد هدف تقدم منتخب مصر بعد مرور 91 ثانية فقط، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة محمد حمدي، ليسدد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة في الشباك الموزمبيقية.

وهذا الهدف هو الأسرع حتى الآن في النسخة الحالية لكأس إفريقيا.

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يذكر أن أسرع هدف في تاريخ البطولة يحمل الجنسية المصرية أيضا، عن طريق أيمن منصور، لاعب منتخب الفراعنة، الذي أحرز هدفا في مرمى منتخب الغابون بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق مباراة المنتخبين بنسخة أمم إفريقيا عام 1994 بتونس.

المصدر: وكالات

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