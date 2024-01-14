كأس إفريقيا.. تعادل مخيب لنيجيريا مع غينيا الاستوائية

دشنت نيجيريا حملتها في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بتعادل مخيب مع غينيا الاستوائية 1-1 يوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل إيبان سالفادور لغينيا الاستوائية في الدقيقة 36 وفيكتور أوسيمين لنيجيريا في الدقيقة 38.

#كأس _فريقيا

نيجيريا 1 : 1 غينيا الاستوائية

اهداف اللقاء pic.twitter.com/tnoAFXLEXN — طارق الملا (@almoola) January 14, 2024

اهداف مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية (1-1) كأس امم افريقيا 🤯🔥 pic.twitter.com/GKqcX0Gcr4 — YoUne sports (@YYounsej) January 14, 2024

وتتصدر كوت ديفوار التي تغلبت في المباراة الافتتاحية للبطولة على غينيا بيساو بهدفين دون رد أمس السبت، المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط أمام نيجيريا وغينيا الاستوائية (نقطة لكل منهما) وغينيا بيساو (من دون رصيد).

وفي الجولة الثانية المقررة في 18 يناير الجاري، تلعب غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو، وكوت ديفوار مع نيجيريا.

المصدر: وكالات