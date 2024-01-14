جوائز "ذا بيست".. هالاند وبونماتي الأوفر حظا للتتويج

يبرز المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، والإسبانية أيتانا بونماتي، كأبرز المرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" لعام 2023 التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدا الاثنين في لندن.

وسيكون "العملاق" هالاند المتوج بثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي، المرشح الأقرب للفوز بفضل انجازاته العام الماضي حين سيعتلي مسرح "إيفنتيم أبولو" الذي سيستقبل حفل التتويج في العاصمة الإنجليزية.

وبخلاف جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023، والتي ظفر بها الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثامنة في مسيرته في أكتوبر الماضي بفضل تتويجه بمونديال "قطر 2022"، لن يأخذ التصويت على المرشح لجائزة "ذا بيست" بنتائج هذا العرس الكروي ما يقلل من حظوظ المنافسَين الرئيسيين للمهاجم النرويجي، ميسي والفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة النهائية التي كشف عنها "الفيفا" في 14 ديسمبر الماضي، المرشحين الثلاثة أنفسهم الذين أدرجوا في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية، حين تقدم ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي على هالاند ومبابي في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وصوت للاعبين لجنة تحكيم دولية مؤلفة من كل من مدربي المنتخبات للرجال، قادة المنتخبات، الصحفيين المتخصصين والمشجعين الذين صوتوا على موقع "فيفا" الإلكتروني آخذين في عين الاعتبار الانجازات التي تحققت خلال الفترة ما بين بعد مونديال قطر (19 ديسمبر 2022) ونهائي مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 أغسطس العام الماضي.

ويبدو الطريق معبدا أمام هالاند "آلة" التهديف التي لا تصدأ بعدما توج بثلاثية تاريخية مع سيتي بفوزه بالدوري والكأس المحليين وبدوري أبطال أوروبا بعد موسم استثنائي (2022-2023).

-بونماتي.. الأبرز في فئة السيدات!

عند السيدات، لا يبدو أن الجائزة ستفلت من بين يدي نجمة نادي برشلونة الإسبانية بونماتي بفضل سجلها المثقل بالانتصارات وموهبتها الكروية داخل المستطيل الأخضر، علما بأنها تدخل بمنافسة مع مواطنتها جينيفر هيرموسو والكولومبية ليندا كايسيدو.

وقبل أن تحتفل بعيدها السادس والعشرين الخميس، تتوجه "الأنيقة" لاعبة خط الوسط إلى لندن وفي جعبتها العديد من الألقاب الفردية (الكرة الذهبية وأفضل لاعبة من قبل الاتحاد الاوروبي "يويفا" لكرة القدم)، والجماعية إذ فازت بمسابقة دوري أبطال أوروبا ومونديال السيدات حيث اختيرت أفضل لاعبة في المسابقتين كلتيهما.

وبرزت بونماتي في المونديال بتسجيلها ثلاثة أهداف وتمريرها كرتين حاسمتين.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي الذي قاد إنتر إلى نهائي المسابقة القارية الأم، ومواطنه لوتشانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي.

وفي جائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، تنحصر المنافسة بين الإسباني جوناثان جيريالديس (برشلونة)، والإنجليزية إيما هايز (تشيلسي الانجليزي) والهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).

وبالنسبة لحراس المرمى، يتنافس المغربي ياسين بونو، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيدرسون، بطل أوروبا مع مان سيتي.

ولدى السيدات تنحصر المنافسة بين الحارسة الأسترالية ماكنزي أرنولد (وست هام الإنجليزي)، الإسبانية كاتالينا كول (برشلونة)، والإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

المصدر: وكالات