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كوت ديفوار تفتتح كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو

الرياضة

كوت ديفوار تفتتح كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو
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تغلب منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد يوم السبت في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبكر المنتخب الإيفواري بافتتاح باب التسجيل عبر لاعب الوسط سيكو فوفانا بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة.

وانتظر الإيفواريون حتى الدقيقة 58 ليضاعفوا النتيجة بهدف حمل توقيع جيان فيليب كراسو بعد لقطة فنية رائعة تخطى فيها مدافعي غينيا بيساو بمهارة فائقة قبل أن يسدد الكرة على "الطاير" في الشباك.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي منتخب غينيا بيساو بلا رصيد.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية اللذين سيلتقيان اليوم الأحد.

المصدر: RT

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