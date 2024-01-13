كوت ديفوار تفتتح كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو

تغلب منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد يوم السبت في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".

وبكر المنتخب الإيفواري بافتتاح باب التسجيل عبر لاعب الوسط سيكو فوفانا بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة.

قول اول من فوفانا



🎥- التغطيه عبر الحساب : @AZiiHDpic.twitter.com/14wY9R2MZR — تغطيه AA (@MM141231969861) January 13, 2024

وانتظر الإيفواريون حتى الدقيقة 58 ليضاعفوا النتيجة بهدف حمل توقيع جيان فيليب كراسو بعد لقطة فنية رائعة تخطى فيها مدافعي غينيا بيساو بمهارة فائقة قبل أن يسدد الكرة على "الطاير" في الشباك.

قول ثاني لكولتفوار



🎥- التغطيه عبر الحساب : @AZiiHDpic.twitter.com/xIdIoAAday — تغطيه AA (@MM141231969861) January 13, 2024

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي منتخب غينيا بيساو بلا رصيد.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية اللذين سيلتقيان اليوم الأحد.

المصدر: RT