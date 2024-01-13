افتتاح كأس إفريقيا بحفل مبهج وجماهير إيفوارية تخطف الأنظار برفعها علم فلسطين (فيديو وصور)

افتتحت يوم السبت النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بحفل افتتاح مبهج على وقع رقصات إفريقية وقرع الطبول فيما خطف بعض المشجعين الأضواء في المدرجات برفعهم علم فلسطين.

وفي أجواء احتفالية في ملعب "الحسن واتارا" في مدينة أنياما، شمال العاصمة أبيدجان، وبحضور أكثر من 50 ألف متفرج تقدمهم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، انطلقت البطولة بحفل استمر لنحو 30 دقيقة قبل المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لقطات من حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا pic.twitter.com/BeJj5V74UF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 13, 2024

وأدى شبان وفتيات ارتدى معظمهم قمصانا بالألوان البرتقالية والخضراء والبيضاء المميزة لعلم كوت ديفوار، عروضا فنية وهم يحملون عصيانا خشبية، فيما سار آخرون بملابس إفريقية تقليدية وهم يقرعون الطبول. وشكلت قنابل الدخان ألوان علم كوت ديفوار فوق العرض الفني الصاخب لثوانٍ.

وقدم مغني البوب الكونغولي الفرنسي دادجو عرضا غنائيا، تفاعل معه الجمهور بالتصفيق والصيحات والرقص أحيانا، قبل أن تنضم له الفنانة النيجيرية يامي ألايد، الحائزة جائزة "إم تي في"، ومغني الراب المصري متعدد المواهب محمد رمضان.

الفنان المصري محمد رمضان في حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج.#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/Oyz85jxV02 — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) January 13, 2024

وخطفت مجموعة من الجماهير التي احتشدت في ملعب "الحسن واتارا" لمتابعة حفل الافتتاح الأنظار بظهورها وهي ترفع علم فلسطين.

الجماهير الإيفوارية 🇨🇮 ترفع علم فلسطين 🇵🇸 خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023 pic.twitter.com/3vf7iGkPAW — wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) January 13, 2024

ما اعظم 7 أكتوبر 🇵🇸



جمهور كوت ديفوار يرفع علم فلسطين في حفل افتتاح كأس افريقيا❤ pic.twitter.com/ONuPsGUMB7 — التالتة شمال | 74 🥉🦅 (@Ultras_Ahlaawy) January 13, 2024

المصدر: وكالات