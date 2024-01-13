كأس آسيا.. الصين وطاجيكستان يفترقان على التعادل

انتهت مباراة الصين وطاجيكستان بتعادل سلبي مخيب السبت على ملعب عبد الله بن خليفة في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس آسيا لكرة القدم.

ودخلت الصين مباراتها مع طاجيكستان بعدما خسرت خمس مرات في آخر سبع مباريات لها.

إقرأ المزيد

أما طاجيكستان، فكانت تخوض باكورة مشاركاتها في البطولة القارية.

وجاءت مجريات الشوط الأول رتيبة مع أفضلية لطاجيكستان، لكن محاولات الطرفين كانت خجولة حيث لم تسنح فرصة جيدة لأي منهما باستثناء تسديدة قام بها اليشر دجاليلوف مرت إلى جانب القائم الأيمن لمرمى الحارس الصيني يان يون لينغ.

وفي مطلع الشوط الثاني، قام دجاليلوف بضربة مقصية رائعة لكن خارج الخشبات الثلاث.

وظن المنتخب الصيني أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 80 بواسطة زهو شينجي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وكانت قطر الدولة المضيفة تغلبت على لبنان 3-0 في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة ذاتها.

وبقيت قطر في صدارة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من الصين وطاجيكستان ولا شيء للبنان.

المصدر: وكالات