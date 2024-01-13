عمر خريبين خارج تشكيلة منتخب سوريا الأساسية لمواجهة أوزبكستان

شهدت التشكيلة الأساسية لمنتخب سوريا التي أعلنها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر لمواجهة أوزبكستان يوم السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا غياب المهاجم عمر خريبين.

وقرر كوبر الاعتماد على الشاب محمود الأسود لتعويض عمر خريبين، الذي لم يصل لجاهزية كاملة لخوض اللقاء، علما بأنه متواجد على مقاعد البدلاء.

كما اختار المدرب الأرجنتيني الاعتماد على أحمد مدنية في حراسة المرمى.

وجاءت تشكيلة سوريا لمواجهة أوزبكستان كالآتي:

أحمد مدنية، أيهم أوسو، ثائر كروما، مؤيد عجان، عبد الرحمن ويس، خليل إلياس، إيزيكيل العم، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار وبابلو صباغ.

المصدر: RT