الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط فولهام ويحقق فوزه الثالث تواليا

حقق تشيلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، السبت أمام ضيفه وجاره فولهام 1-0 ضمن المرحلة الـ21.

وسجل الجناح الدولي الشاب كول بالمر (21 عاما) هدف الفوز لفريق غرب لندن من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول إثر عرقلة على رحيم سترلينغ (45+4).

وترجم بالمر ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم معيدا فريقه إلى سكة الفوز بعد خيبة الخسارة أمام ميدلزبره من المستوى الثاني الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ورفع بالمر رصيده إلى 9 أهداف في 17 مباراة مع تشيلسي الذي انضم إليه الصيف الماضي بنحو 50 مليون يورو من مانشستر سيتي.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الثامن مؤقتا في الدوري برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز 13.

المصدر: وكالات