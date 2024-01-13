كأس آسيا.. مانشيني يفاجئ الجماهير السعودية بقرار اللحظة الأخيرة

قرر المدير الفني لمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، يوم السبت، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة الأخضر لكأس أمم آسيا بعد يوم من انطلاق منافسات البطولة.

واستعبد مانشيني أيمن يحيى (النصر)، وعباس الحسن (الفتح) بسبب الإصابة، كما قرر استبعاد الحارس نواف العقيدي (النصر)، دون أن تتضح أسباب استبعاده حتى الآن.

في المقابل، ضم المدرب الإيطالي محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي إلى القائمة.

— المدير الفني روبرتو مانشيني يضم الثلاثي " محمد البريك ، طلال حاجي ، محمد اليامي " لقائمة الأخضر النهائية لكأس آسيا 2023 📝⬇️ pic.twitter.com/ZZlR9aKJ1z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 13, 2024

وكان مانشيني استدعى الثلاثي البريك وحاجي واليامي إلى المعسكر في وقت سابق هذا الشهر، وقرر السبت الإبقاء عليهم في التشكيلة النهائية على حساب الثلاثي المستبعد.

وأوقعت قرعة كأس أمم آسيا التي افتتحت أمس الجمعة في قطر، السعودية في المجموعة السادسة مع تايلاند وقرغيزستان وعمان.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة عمان الثلاثاء المقبل.

المصدر: موقع المنتخب السعودي