"الفأل الحسن".. مواجهة موزمبيق طريق مصر للفوز بكأس أمم إفريقيا

تستهل مصر مبارياتها في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم غدا الأحد في أبيدجان بمواجهة موزامبيق، المنتخب الذي يعده المصريون "فأل حسن" إذ أحرزوا اللقب ثلاث مرات حين واجهوه سابقا.

وتتنافس مصر مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.

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ويسعى منتخب مصر بطل إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي) عندما يواجه موزامبيق على ملعب "فيليكس أوفويت- بوانيي" في أبيدجان، لتأمين النقاط الثلاث لتفادي أي حسابات معقدة قبل خوض لقاء كلاسيكي أمام غانا القوية الخميس المقبل.

ويضم المنتخب المصري بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا تشكيلة قوية يقودها جناح ليفربول محمد صلاح وهداف نانت الفرنسي، مصطفى محمد ولاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، عمر مرموش، فضلا عن أسماء قوية مثل لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، محمد النني ونجوم الدوري المحلي ولا سيما لاعبي النادي الأهلي بطل إفريقيا وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي والمدافع الشاب محمد عبد المنعم.

ويسعى صلاح الذي قاد مصر إلى كأس العالم 2018 للمرة الأولى بعد غياب استمر 28 عاما، إلى تعويض خسارته النهائي القاري مرتين في 2017 ومطلع 2022 أمام الكاميرون والسنغال على التوالي، وقيادة بلاده للقبها الثامن.

ومن أجل ذلك عليه أولا تصدر مجموعته، التي تضم أيضا غانا (4 ألقاب) والرأس الأخضر، لضمان مواجهة سهلة نسبيا في ثمن النهائي مع ثالث أحد المجموعات.

- موزمبيق فأل حسن على مصر

تعتبر مصر قوة أساسية في الكرة الإفريقية إذ أحرزت اللقب سبع مرات، من بينهم ثلاثة تواليا (2006-2008-2010)، لكنها عادت وغابت عن ثلاث نسخ متتالية (2012-2013-2015)، قبل أن تتأهل للبطولة مجددا وتخسر النهائي مرتين في آخر ثلاث بطولات.

وعن تلك التجربة المؤلمة قال الجناح محمود حسن (تريزيغيه) "من الصعب حقا خسارة نهائيين، في عامي 2017 و2022. إنه أمر مؤلم لكننا سنحاول مرة أخرى الحصول على الكأس".

وتابع لاعب طرابزون سبور التركي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي "يجب أن يكون لدينا ما نستحقه، ونأمل أن يكون الحظ هذه المرة إلى جانبنا وأن يساعدنا الله".

وتبدأ مصر كأس إفريقيا مع منتخب يعده المصريون فأل حسن للفوز بالبطولة.

وفازت مصر باللقب في أعوام 1986 و1998 و2010، حين التقت موزامبيق في دور المجموعات محققة ثلاثة انتصارات ومسجلة 6 أهداف وبشباك بيضاء.

وموزامبيق التي تشارك في كأس إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2010، لم تحقق الفوز قط، فتعادلت مرتين وخسرت 10 مرات في 12 لقاء، مكتفية بتسجيل 4 أهداف فقط.

المصدر: وكالات