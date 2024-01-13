ما سبب رفض إنتر ميامي مواجهة برشلونة ولم الشمل بين ميسي وفريقه السابق؟

رفض إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم فرصة لم الشمل بين نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وناديه السابق برشلونة خلال الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة في الصيف المقبل لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

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ولم يحدد برشلونة موعد فترة الإعداد حتى الآن، لكنه سيحاول تأجيلها حتى ينضم اللاعبون المشاركون في بطولة كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

وأرسلت إدارة "البارسا" عرضا من أجل خوض مباراة ودية ضد إنتر ميامي في الصيف المقبل، لكن النادي الأمريكي رفض العرض بحجة مشاركته في كأس الدوريات.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أنه حتى في حال موافقة إنتر ميامي على مواجهة برشلونة، فإن تواجد ميسي في المباراة ليس مضمونا، لا سيما أنه سيكون قادما من المشاركة في كوبا أمريكا رفقة الأرجنتين.

وأعلن نادي برشلونة في أكثر من مرة رغبته في تكريم أسطورته وهدافه التاريخي ميسي لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد للأمر.

يذكر أن ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في برشلونة عام 2004، وانتهى عقده يوم 30 يونيو 2021، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب، ليضطر للرحيل مجانا صوب باريس سان جيرمان.

وأكد ميسي قبل الإعلان عن رحيله عن قلعة "كامب نو"، أنه وافق على تخفيض 50 بالمئة من راتبه من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

المصدر: وكالات