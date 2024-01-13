كأس آسيا.. برنامج مباريات السبت

يشهد اليوم الثاني من النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة في قطر إجراء ثلاث مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتلعب الصين ضد طاجيكستان ضمن منافسات المجموعة الأولى وتتواجه أستراليا مع الهند وأوزبكستان مع سوريا ضمن المجموعة الثانية.

يوم المباراة ✨



🇦🇺 أستراليا 🆚 الهند 🇮🇳



الكنغر الأسترالي يواجه المنتخب الهندي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من #كأس_آسيا2023



من سيحسم المواجهة؟ 👀



📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/PIEt5ojfeK#هَيّا_آسيا | #أستراليا_الهندpic.twitter.com/wbho4LaOzI — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 13, 2024

وكانت كأس أمم آسيا افتتحت أمس الجمعة بلقاء جمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة ولبنان ضمن منافسات المجموعة الأولى وانتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

وفي ما يلي جدول مواعيد مباريات يوم السبت في كأس آسيا بتوقيت مكة:

المجموعة الأولى

الصين # طاجيكستان - الساعة 17:30

المجموعة الثانية

أستراليا # الهند - 14:30

أوزبكستان # سوريا – 20:30.

المصدر: RT