لامين جمال يواصل كتابة التاريخ مع برشلونة

دخل النجم الإسباني الشاب لامين جمال تاريخ كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعدما سجل هدفا خلال فوز فريقه برشلونة على حساب أوساسونا 2-0 أمس الخميس في الدور نصف النهائي للمسابقة.

وسجل جمال الهدف الثاني لبرشلونة في شباك أوساسونا ليساهم في فوز فريقه وتأهله للمباراة النهائية لمواجهة غريمه ريال مدريد بعد غد الأحد.

وذكر موقع "B/R Football"، أن لامين جمال بعمر 16 عاما، أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة كأس السوبر الإسباني.

Lamine Yamal is the youngest goalscorer in:



▫️ The Spanish Super Cup

▫️ La Liga

▫️ European qualifying

▫️ Spain's history pic.twitter.com/HxTzLniaBG — B/R Football (@brfootball) January 11, 2024

وكان جمال الذي ينحدر من أصول مغربية قد حقق العديد من الأرقام القياسية منذ بداية مشواره الاحترافي مع برشلونة في الموسم الماضي، حيث يعد أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني وتاريخ المنتخب الإسباني الأول وفي التصفيات الأوروبية.

وستكون أمام اللاعب الشاب، فرصة ليكون أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا عندما يواجه برشلونة نظيره نابولي في ثمن النهائي الشهر المقبل.

المصدر:"B/R Football"