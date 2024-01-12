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شاهد.. أول أهداف بطولة كأس آسيا في قطر

الرياضة

شاهد.. أول أهداف بطولة كأس آسيا في قطر
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سجل النجم القطري أكرم عفيف الهدف الأول في النسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا خلال مباراة منتخب بلاده، مستضيف البطولة، ونظيره اللبناني يوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاء هدف عفيف من تسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء استقرت على إثرها الكرة على يمين حارس مرمى منتخب لبنان.

ويتواجد منتخبا قطر ولبنان في المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2023 بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة، استضاف في وقت سابق يوم الجمعة حفل افتتاح النسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وحمل حفل الافتتاح عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهي مجموعة من إحدى القصص الفلكلورية القديمة عن التنوع الثقافي في قارة آسيا.

المصدر: RT

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