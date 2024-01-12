برشلونة يتعرض لضربة موجعة قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة تعرض جناحه البرازيلي الدولي رافينيا لإصابة عضلية وذلك قبل لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" يوم الجمعة: "أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها رافينيا اليوم إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

INJURY NEWS | Tests carried out today have shown that Raphinha has a left hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/hpL05UcVT4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2024

وأصيب رافينيا في نهاية الشوط الأول من مواجهة الدور نصف النهائي للكأس السوبر الاسباني أمام أوساسونا أمس الخميس والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 2-0، واستبدل الجناح البرازيلي في الدقيقة 42 بلامين يامال.

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وتأتي إصابة رافينيا قبل مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر بعد غد الأحد على أرضية ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وسيفتقد برشلونة في لقاء ريال مدريد بسبب إصابات مختلفة إلى أربعة لاعبين آخرين إضافة إلى رافينيا وهم تير شتيغن، كانسيلو، ماركوس ألونسو، غافي ورافينيا.

المصدر: موقع نادي برشلونة