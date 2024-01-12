تشافي يعلق على مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر بالسعودية

اعتبر مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، أن مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني على أرضية ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية ستكون متكافئة.

وبلغ برشلونة نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على أوساسونا بهدفين دون رد أمس الخميس، أما ريال مدريد فقد أطاح بجاره أتلتيكو بنتيجة 5-3.

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ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بعد غد الأحد.

وقال تشافي عقب فوز برشلونة على أوساسونا في تصريحات لقناة "SSC" السعودية: "خضنا مباراة صعبة، لقد عانينا كثيرا".

وأضاف "قمنا بتغييرات إيجابية، وحققنا انتصارا مستحقا، حيث صنعنا الكثير من الفرص".

ونوه "سنخوض كلاسيكو جديد ضد ريال مدريد، ونتمنى تكرار نتيجة الموسم الماضي".

وأردف تشافي "الكلاسيكو مباراة متكافئة دائما، ورأينا بالأمس كيف فاز الريال على أتلتيكو مدريد".

وأتم "أتمنى حسم الكلاسيكو والتتويج بالسوبر الإسباني الأحد المقبل".

ويعد برشلونة هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني حيث توج بالنسخة الماضية عقب فوزه في النهائي على ريال مدريد بالذات بنتيجة 3-1.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في السعودية ضمن اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجانب السعودي.

المصدر: وكالات