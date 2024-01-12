موعد مباراة قطر ضد لبنان في افتتاح كأس آسيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والآسيوية مساء اليوم الجمعة صوب ملعب "لوسيل" في الدوحة لمتابعة مباراة افتتاح كأس آسيا والتي ستجمع بين منتخبي قطر ولبنان ضمن دور المجموعات.

وتستضيف قطر منافسات البطولة القارية خلال الفترة من 12 يناير الحالي وحتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا من بينها 10 منتخبات عربية.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة قطر ضد لبنان في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش).

ويدخل المنتخب القطري حامل لقب النسخة الماضية، اللقاء بحثا عن تحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره ومحاولا الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وعلى الجانب الآخر يأمل المنتخب اللبناني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية تمهد له الطريق نحو التأهل للدور المقبل.

وستبث مواجهة قطر ضد لبنان على قناتي "beIN ASIAN CUP 1" و"Alkass EXTRA TWO HD" القطريتين وقناة "SSC1 HD" الرياضية السعودية.

المصدر: RT