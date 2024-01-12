كأس إيطاليا.. "هاتريك" ميليك يقود يوفنتوس إلى نصف النهائي

قاد البولندي أركاديوش ميليك فريقه يوفنتوس للتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز على ضيفه فروزينوني برباعية دون رد.

وسجل ميليك أهدافه في الدقائق 11 من ركلة جزاء و38 و48، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

واختتم الشاب التركي كينان يلديز (18 عاما) رباعية يوفنتوس في الدقيقة 61.

يوفنتوس يمطر شباك فروزينوني 4-0 ويعبر لنصف نهائي كأس إيطاليا



شاهد الأهداف#كأس_إيطاليا | #يوفنتوس_فروزينونيpic.twitter.com/fAzsNxiCzm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2024

وهذه هي المباراة الـ16 تواليا من دون هزيمة ليوفنتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم (12 فوزا مقابل 4 تعادلات)، علما بأنه يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف إنتر المتصدر.

ويلتقي يوفنتوس في نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا مع لاتسيو، فيما يلعب فيورنتينا مع أتالانتا في مباراة نصف النهائي الثاني.

ويقام الدور نصف النهائي في الثالث من أبريل المقبل ذهابا و24 منه إيابا.

المصدر: وكالات