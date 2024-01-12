بتقديم مميز من قلب غزة.. الأهلي المصري يعلن عن لاعبه الجديد (فيديو)

أعلن النادي الأهلي المصري، أمس الخميس، عن انضمام وسام أبو علي، اللاعب الدنماركي من أصول فلسطينية، إلى صفوف فريق "المارد الأحمر" في صفقة انتقال تمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وفي خطوة مبتكرة ومميزة، قدم النادي الأهلي اللاعب الجديد وسام أبو علي على لسان المراسل الصحفي أنس النجار، من داخل قطاع غزة، قائلا: "الحياة لم ولن تتوقف هنا، من غزة الأبية نتحدث إليكم".

وأضاف المراسل: "نحن فخورون بأن يمثل الفلسطيني وسام أبو علي ألوان نادي الأهلي، الذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب العرب جميعا. نأمل أن يكون لاعبا مميزا على أرض الملعب وإضافة قوية للنادي الأهلي العريق".

كما ظهر اللاعب وسام أبو علي في الفيديو وهو يرتدي قميص الفريق المصري ويحمل العلم الفلسطيني، وقال: "خلوا المعنويات عالية، وسام أهلاوي".

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وحصد الفيديو التقديمي للاعب ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واحتفت به الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والفلسطينية بشكل خاص.

يحمل وسام أبو علي، البالغ 24 عاما، الجنسية الدنماركية والفلسطينية، وسيتم تسجيله كلاعب محلي في قائمة فريق الأهلي لأن لوائح الدوري المصري تعتبر اللاعب الفلسطيني لاعبا محليا، مما سيساهم في حل أزمة اللاعبين الأجانب في صفوف النادي.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي ألبورغ ثم لعب لناديي فينديسييل وسيلكيبورغ في الدنمارك، قبل أن ينتقل لنادي سيريس السويدي.

وظهر وسام أبو علي في 176 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 73 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

كما شارك في 8 مباريات مع منتخبات الدنمارك لليافعين والشبان، وسجل هدفا واحدا، وله الحق في تمثيل منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المسابقات الدولية المقبلة إن اختار ذلك.

المصدر: twitter/AlAhly