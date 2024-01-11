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أول تعليق لسيميوني بعد خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في كأس السوبر

الرياضة

أول تعليق لسيميوني بعد خسارة أتلتيكو أمام ريال مدريد في كأس السوبر
Globallookpress
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علق مدرب نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني على خسارة فريقه بنتيجة 3-5 أمام جاره وغريمه ريال مدريد أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "قدمنا أداء رائعا. كنا قريبين جدا من الفوز، وعلينا أن نتعلم من بعض الأوضاع التي حدثت لنتحسن".

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وعن قدرة اللاعبين على قراءة بعض الوضعيات في المباراة، أضاف: "سنناقش ذلك. أعتقد دائما أن الإيجابيات تأتي في المقدمة، وهناك الكثير من الأمور التي يمكن طرحها".

وفي ما يخص افتقاد أتلتيكو لبعض الصلابة في الدفاع، أوضح المدرب الأرجنتيني: "ربما لأن المدرب لم يعمل عليها بأفضل طريقة".

وتابع: "الانتقام من ريال مدريد الخميس المقبل في  مسابقة كأس إسبانيا؟ لا يوجد انتقام.. في كرة القدم، ليس هناك انتقام، بل هناك مباراة جديدة ومختلفة عن اليوم (أمس)".

وأتم سيميوني: "كانت لدينا طاقة جيدة، وقدم اللاعبون أداء جيدا للغاية، قدموا كل ما لديهم.. هناك أمور يجب تحسينها بالتأكيد".

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد تغلب على أتلتيكو 5-3 بعد التمديد ليحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام في السعودية ضمن اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجانب السعودي.

المصدر: وكالات

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