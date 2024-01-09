مدرب ريال مدريد يعلق على مواجهة فريقه لأتلتيكو في ثلاثة "ديربيات" في أقل من شهر

أعرب المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد المتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الثلاثاء عن عدم سعادته باللعب أمام غريمه الشرس أتلتيكو مدريد ثلاث مرات في أقل من شهر.

ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني غدا الأربعاء في مدينة الرياض السعودية في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر، ثم منتصف الأسبوع المقبل في ثمن نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، وفي الرابع من فبراير المقبل ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري.

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ووحده أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما تغلب عليه 3-1 في 24 سبتمبر الماضي على ملعب "ميتروبوليتانو" في المرحلة السادسة من "الليغا".

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أتلتيكو في دور الأربعة للكأس السوبر "هذا هو جدول المباريات، علينا أن نواجه أتلتيكو مدريد مرة أخرى، علينا أن نلعب هذه المباراة".

وأضاف "لا أحب مواجهة أتلتيكو لأنهم أحد أفضل الفرق، من الصعب دائما مواجهتهم، لكن أتلتيكو سيفكر في نفس الشيء. نحن فريقان قويان وسيكون الأمر معقدا، لكنني أعتقد أن المشجعين سيستمتعون بهذه المباريات، سواء مشجعي ريال مدريد أو أتلتيكو".

وتابع أنشيلوتي أن فوز أتلتيكو على ريال مدريد هذا الموسم أضر بفريقه، رغم أنه لم يخسر منذ ذلك الحين في 19 مباراة متتالية.

وأردف المدرب الإيطالي قائلا "الحقيقة هي أن المباراة الأخيرة التي لعبناها (أمام أتلتيكو) سببت لنا الكثير من الضرر".

وأوضح "أعتقد أنه يمكننا غدا تقديم نسخة أفضل من أنفسنا مما كنا عليه في مباراتنا الأولى ضد أتلتيكو مدريد".

المصدر: وكالات