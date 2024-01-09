ميسي يستقطب نجما من حرس برشلونة القديم

يقترب أحد نجوم برشلونة السابقين من الرحيل والانضمام إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ومع وجود ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز في إنتر ميامي، يبدو أن تدفق نجوم برشلونة السابقين إلى فلوريدا لن يتوقف عند هذا الحد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كوتينيو دخل ضمن دائرة الترشيحات للانضمام إلى إنتر ميامي ومرافقة نجوم برشلونة السابقين هناك.

Philippe Coutinho to Inter Miami 👀



Thoughts? pic.twitter.com/GckvBkMC46 — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) January 9, 2024

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وغادر اللاعب البرازيلي البالغ 31 عاما، أستون فيلا معارا للدحيل القطري الصيف الماضي، ليقضي موسم 2023-24 خارج إنجلترا.

ويواجه كوتينيو صعوبات في قطر، حيث شارك في 419 دقيقة فقط منذ انضمامه، وقالت "آس" إن نجم ليفربول السابق قد يغادر الدحيل في يناير ويمكن أن يتوجه إلى أمريكا، ويقال أيضا أن لوس أنجلوس غالاكسي حريص على ذلك.

يذكر أن كوتينيو لعب 3 مواسم في برشلونة مع ميسي، في صفقة ضخمة من ليفربول بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني عام 2018، لكنه لم يقض أوقاتا سعيدة حيث شارك في 106 مباراة فقط مع برشلونة على مدار 4 سنوات.

المصدر: goal