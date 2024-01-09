نجم إنجلترا السابق: معتقدات محمد صلاح الدينية تدفعه للرحيل عن ليفربول

فجر بول روبنسون حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق مفاجأة حول مستقبل المصري محمد صلاح جناح ليفربول بقوله: "بالنسبة لي، صفقة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي محسومة".

وأكد روبنسون في تصريحات مع "ليفربول إيكو"، على أن "الفرعون المصري" سينتقل إلى السعودية، ليس بسبب الثروة المالية أو الطموح الشخصي، وإنما لمعتقداته الدينية.

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وتوقع الحارس الإنجليزي السابق، أن يفوق تأثير انتقال محمد صلاح إلى المملكة، ذلك الذي أحدثه انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

وشدد بول روبنسون، على أن صلاح البالغ 31 سنة، سيجلب إيرادات إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ستكون الأضخم في تاريخ البلاد، بسبب الشعبية الكبرى التي يتمتع بها، بالإضافة إلى جودته كلاعب كرة قدم.

وكان مهاجم "الفراعنة" وقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022 سيدافع بموجبه اللاعب المصري عن ألوان "الريدز" حتى صيف 2025.

وكان قريبا للغاية من الانتقال إلى الاتحاد السعودي، في الصيف الماضي، قبل دخول عملاق الرياض الهلال، في الصفقة، خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن صلاح انضم لليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما مقابل 40 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر، وقاده للتتويج بعدة ألقاب أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020.

المصدر: goal