محمد صلاح يفوز في تصويت "RT العربية" بلقب "أفضل لاعب عربي لعام 2023"

احتل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح المركز الأول في تصويت "RT العربية" لأفضل لاعب عربي لعام 2023.

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وحصل صلاح على 2604 أصوات بواقع 45.9% من 5665 أدليت في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى الساعة 12:00 من الثامن من يناير الحالي.

واحتل الجزائري رياض محرز، المركز الثاني بنسبة 24.1%، بواقع 1365 أصوات، فيما جاء المغربي ياسين بونوفي المركز الثالث بنسبة 17.9%، بواقع 1015، وكان المركز الرابع من نصيب السعودي سالم الدوسري بنسبة 12.1%، بواقع 683 أصوات.

تجدر الإشارة إلى أن تراجع إجمالي نسبة التصويت عن العام الماضي يعود للقيود التي يفرضها الغرب على قناة RT حول العالم، والتضييق الإعلامي عليها عبر وسائل التواصل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT