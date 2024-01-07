التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة الإمارات" مساء اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "الإمارات" الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين أرسنال وضيفه ليفربول، ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي جون بروكس، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني ميكيل أرتيتا (41 عاما)، المدير الفني لفريق أرسنال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "الريدز":

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: غابرييل ماجاليس، ويليام سالبيا، بن وايت، جاكوب كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتين أوديغارد، جورجينهو

خط الهجوم: بوكايو ساكا، نيلسون، كاي هافيرتز.

⚪️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



⚖️ Jorginho in the middle

🦋 Nelson on the wing

🪄 Havertz leads the line



Let's start the year off right, Gunners 👊 pic.twitter.com/EH9xqouM2S — Arsenal (@Arsenal) January 7, 2024

بينما اختار الألماني يورغن كلوب (56 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية "للريدز" لمواجهة مضيفه أرسنال "المدفعجية":

1- أليسون بيكر

2- جو غوميز

5- إبراهيما كوناتي

7- لويس دياز

9- داروين نونيز

10- ألكسيس ماك أليستير

17- كورتيس جونز

18- كودي جاكبو

19- هارفي إليوت

66- ترينت ألكسندر-أرنولد

78- جاريل كوانساه.

إليكم اختيارات مدربنا في مواجهة آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي 📋👊#آرسنال_ليفربولpic.twitter.com/hdy7HNv3B3 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 7, 2024

وتأتي هذه المباراة بعد أقل من شهر على مواجهة أرسنال وليفربول التي انتهت بالتعادل (1-1) يوم 23 ديسمبر الماضي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقرر نادي أرسنال "الغانرز" ارتداء الزي الأبيض الكامل في هذه المواجهة المرتقبة ضد ضيفه ليفربول.

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وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، بأن ارتداء أرسنال الزي الأبيض يأتي كجزء من حملة تحمل عنوان "لا مزيد من اللون الأحمر"، وهي تستهدف القضاء على جرائم القتل بالسكاكين.

وتم إطلاق تلك المبادرة في عام 2022 بهدف مناهضة العنف بين الشباب، إضافة لوجود قميص خيري بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة للون الدم، وستكون تكلفته 30 جنيها استرلينيا، وستذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.

المصدر: "twitter/LFC/Arsenal"