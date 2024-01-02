أنشيلوتي يكشف سر تجديد عقده مع النادي الملكي

أوضح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن سر تجديد عقده مع النادي الملكي، حتى صيف 2026، يكمن في نجاح الفريق في السنوات الماضية وهذا العام.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إدنالدو رودريغيش، أعلن في يوليو الماضي، أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب الوطني اعتبارا من بطولة كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024.

بيد أن ريال مدريد أعلن في بيان على موقعه الرسمي، يوم الجمعة الماضي، أن كارلو أنشيلوتي، البالغ من العمر 64 عاما، سيرتبط بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "لقد جددت عقدي لأن الفريق كان ناجحا في السنوات الماضية وهذا العام حقق نجاحا أيضا".

وأضاف: "بالنسبة لي، ريال مدريد فوق الجميع، نحن عائلة، والأجواء التي يخلقها هذا النادي حوله عائلية للغاية بدءا من الرئيس فلورنتينو بيريز".

وأوضح: "كل واحد منا يصل إلى أفضل ما في نفسه لأننا نعمل في بيئة عائلية".

وأتم كارلو أنشيلوتي: "أنا أعتبر بيريز رب عائلة ورجل حقق في كرة القدم ما لم يتمكن أحد من تحقيقه، وهو يواصل الحفاظ على حافز قوي للغاية لأنه المشجع الأول لهذا النادي".

وتولى كارلو أنشيلوتي مهمة تدريب ريال مدريد خلال ولايتين، الأولى ما بين عامي (2013-2015)، والثانية منذ عام 2021 وحتى الآن، وهو أول مدرب يفوز بلقب بطل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا.

كما يعد أنشيلوتي المدرب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، والمدرب الذي حقق أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ هذه المسابقة برصيد 118 انتصارا.

المصدر: وكالات