الأستاذة الروسية غونينا بطلة للعالم بالشطرنج السريع.. والنرويجي كارلسن يتوج بـ"ثنائية ذهبية".. فيديو

أحرزت الأستاذة الروسية، فالنتينا غونينا، لقب بطلة العالم بالشطرنج الخاطف، في البطولة التي جرت بمدينة سمرقند الأوزبكية، بينما توج الأستاذ النرويجي ماغنوس كارلسن بـ"ثنائية ذهبية".

ونجحت الروسية في الفوز على منافستها الأوكرانية أنا موزيتشكو في الجولة الأخيرة، لتحصد 14 نقطة خلال 17 جولة، وتصبح بعيدة المنال عن أقرب ملاحقاتها، في البطولة التي جرت بمدينة سمرقند خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الماضي، وبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

Photos from the closing ceremony of the FIDE World Rapid and Blitz Championships by 📷 Lennart Ootes. #RapidBlitzpic.twitter.com/1Ah5qqbbsl — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2023

وتوجت فالنتينا غونينا بلقب بطلة العالم للشطرنج السريع أو الخاطف "Blitz"والخاطف للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى عام 2012، وهي أيضا بطلة روسيا خمس مرات، وبطلة أوروبا في الشطرنج ثلاث مرات.

Valentina Gunina, after winning the 2023 FIDE Women's World Blitz Championship! 🏆🥹 #RapidBlitzpic.twitter.com/rFRSkZI52X — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2023

أما في فئة الرجال، فقد احتفظ الأستاذ النرويجي ماغنوس كارلسن بلقب بطل العالم للشطرنج السريع "Blitz"، ليفوز للمرة السابعة في تاريخه بهذا اللقب.

From the playing hall to the press conference. #RapidBlitz

It is not always easy being #1! pic.twitter.com/FG7SqOOG2Z — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2023

كما دافع النجم النرويجي بنجاح عن لقب بطل العالم للشطرنج السريع "Rapid" أيضا، في البطولة التي استضافتها مدينة سمرقند في وقت سابق كذلك، أي أن ماغنوس كارلسن توج بـ"ثنائية ذهبية" في بطولة العالم للشطرنج السريع والهجوم الخاطف للعام الثاني على التوالي، والرابع في مسيرته حتى الآن.

The FIDE World Rapid and Blitz Championships have concluded with the closing ceremony! #RapidBlitz



Congratulations to the champions:

🏆🏆 Magnus Carlsen 🇳🇴 | Rapid and Blitz - Open

🏆 Anastasia Bodnaruk | Rapid - Women

🏆 Valentina Gunina | Blitz - Women



📷 Anastasia Korolkova pic.twitter.com/DbzQXEBnpe — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 30, 2023

يذكر أن الاتحاد الدولي للشطرنج، مدد في نوفمبر الماضي، الإذن للاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم المنظمة في وضع محايد وسيستمر حتى 1 يناير 2025.

المصدر: "interfax.ru"