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الأستاذة الروسية غونينا بطلة للعالم بالشطرنج السريع.. والنرويجي كارلسن يتوج بـ"ثنائية ذهبية".. فيديو

الرياضة

الأستاذة الروسية غونينا بطلة للعالم بالشطرنج السريع.. والنرويجي كارلسن يتوج بـ
Sputnik /Владимир Астапкович
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أحرزت الأستاذة الروسية، فالنتينا غونينا، لقب بطلة العالم بالشطرنج الخاطف، في البطولة التي جرت بمدينة سمرقند الأوزبكية، بينما توج الأستاذ النرويجي ماغنوس كارلسن بـ"ثنائية ذهبية".

ونجحت الروسية في الفوز على منافستها الأوكرانية أنا موزيتشكو في الجولة الأخيرة، لتحصد 14 نقطة خلال 17 جولة، وتصبح بعيدة المنال عن أقرب ملاحقاتها، في البطولة التي جرت بمدينة سمرقند خلال الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر الماضي، وبلغ مجموع جوائزها 600 ألف دولار.

وتوجت فالنتينا غونينا بلقب بطلة العالم للشطرنج السريع أو الخاطف "Blitz"والخاطف للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى عام 2012، وهي أيضا بطلة روسيا خمس مرات، وبطلة أوروبا في الشطرنج ثلاث مرات.

أما في فئة الرجال، فقد احتفظ الأستاذ النرويجي ماغنوس كارلسن بلقب بطل العالم للشطرنج السريع "Blitz"، ليفوز للمرة السابعة في تاريخه بهذا اللقب.

كما دافع النجم النرويجي بنجاح عن لقب بطل العالم للشطرنج السريع "Rapid" أيضا، في البطولة التي استضافتها مدينة سمرقند في وقت سابق كذلك، أي أن ماغنوس كارلسن توج بـ"ثنائية ذهبية" في بطولة العالم للشطرنج السريع والهجوم الخاطف للعام الثاني على التوالي، والرابع في مسيرته حتى الآن.

يذكر أن الاتحاد الدولي للشطرنج، مدد في نوفمبر الماضي، الإذن للاعبي الشطرنج الروس والبيلاروس بالمنافسة تحت علم المنظمة في وضع محايد وسيستمر حتى 1 يناير 2025.

المصدر: "interfax.ru" 

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