الدوري الإنجليزي.. نوتنغهام يسقط مانشستر يونايتد

حقق نادي نوتنغهام فورست فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح نيكولاس دومينغيز باب التسجيل لنوتنغهام بتسديدة رائعة في الدقيقة 64، ورد يونايتد بهدف التعادل من توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد من تسديدة مركزة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78.

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ومن هجمة مرتدة سريعة، خطف مورغان جيبس وايت هدف الفوز لنوتنغهام بتسديدة زاحفة استقرت على يمين حارس مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، رفع نوتنغهام فورست رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ15، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT