الدوري الإنجليزي.. تشيلسي ينجو من كمين لوتون ويحقق فوزه الثاني تواليا

نجا تشيلسي من كمين مضيفه لوتون تاون الذي انتفض في ربع الساعة الأخير وفاز عليه بصعوبة 3-2، ليحقق بذلك انتصاره الثاني تواليا في المرحلة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وبعدما حقق فوزا ثمينا على جاره وضيفه كريستال بالاس 2-1 في الجولة الماضية الأربعاء الماضي، أراد تشيلسي السبت تجنب سيناريو خسارة 24 مباراة خلال عام واحد للمرة الأولى منذ العام 1978.

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وكان له ذلك بفضل الثلاثية التي تناوب على تسجيلها كول بالمر (12 و70)، ونوني ميدويكي (37)، فيما أحرز لوتون تاون هدفين عن طريق لاعب تشيلسي السابق روس باركلي (80) وإيليا أديبايو (87).

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بفوزه الثامن فقط هذا الموسم مع ثماني خسارات وأربع تعادلات، فيما بقي لوتون تاون في المركز الـ18 مع 15 نقطة بعدما مني بخسارته الـ12 هذا الموسم في الدوري.

المصدر: وكالات