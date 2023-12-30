الدوري الإيطالي.. جنوى يفرمل إنتر

أوقف جنوى سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لضيفه إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفرضه التعادل عليه 1-1 في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة الـ18 من "الكالتشيو".

وسجل ماركو أرناوتوفيتش هدف إنتر في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل رادو دراجوسين لجنوى في الدقيقة "45+7".

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ورغم هذا التعادل، ما زال إنتر يحافظ على صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن وصيفه يوفنتوس الذي يستضيف روما (السادس) في وقت لاحق اليوم السبت في قمة المرحلة الـ18.

أما جنوى، فبقي في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

المصدر: RT