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احتفال غريب لعلي البليهي بهدفه في شباك الفيحاء والحكم يعاقبه (فيديو)

الرياضة

احتفال غريب لعلي البليهي بهدفه في شباك الفيحاء والحكم يعاقبه (فيديو)
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احتفل المدافع الدولي السعودي علي البليهي بطريقة غريبة بالهدف الذي سجله لفريقه الهلال في شباك الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من دوري روشن لكرة القدم.

وأحرز البليهي هدف الهلال الأول في شباك الفيحاء في الدقيقة 86 ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.

وفاجأ البليهي الجميع باحتفال خاص، حيث أخرج "بالونة زرقاء"، وقام بوضعها في فمه أمام الجماهير.

وبعد هذا الاحتفال المثير للجدل، توجه حكم المباراة إلى البليهي، وأشهر له البطاقة الصفراء، حيث اعتبر أن طريقة الاحتفال بـ"الهدف"، غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الهدف الأول  للبليهي  مع الهلال في الموسم الجاري.

المصدر: RT

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