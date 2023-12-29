احتفال غريب لعلي البليهي بهدفه في شباك الفيحاء والحكم يعاقبه (فيديو)

احتفل المدافع الدولي السعودي علي البليهي بطريقة غريبة بالهدف الذي سجله لفريقه الهلال في شباك الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من دوري روشن لكرة القدم.

وأحرز البليهي هدف الهلال الأول في شباك الفيحاء في الدقيقة 86 ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.

وفاجأ البليهي الجميع باحتفال خاص، حيث أخرج "بالونة زرقاء"، وقام بوضعها في فمه أمام الجماهير.

وبعد هذا الاحتفال المثير للجدل، توجه حكم المباراة إلى البليهي، وأشهر له البطاقة الصفراء، حيث اعتبر أن طريقة الاحتفال بـ"الهدف"، غير لائقة وبعيدة عن الروح الرياضية.

اجمل احتفال من اللاعب الخلوق علي البليهي 💙! pic.twitter.com/mRVRgVJnV5 — Ξziz (@iOnIyAz) December 29, 2023

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الهدف الأول للبليهي مع الهلال في الموسم الجاري.

المصدر: RT