الهلال يتخطى الفيحاء ويعزز صدارته للدوري السعودي (فيديو)
انتزع نادي الهلال فوزا صعبا وثمينا من مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وسجل المدافع علي البليهي والمهاجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش "من ركلة جزاء" هدفي الهلال في الدقيقتين 86 و"90+11".
الهلال يسجل انتصاره الـ12 تواليا في الدوري🔝— SSC (@ssc_sports) December 29, 2023
📺 شاهد ثنائية الأزرق في شباك الفيحاء ⤵️⚽️#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الهلال | #SSCpic.twitter.com/KZ7HQ1KMjs
لمن فاته 🎥— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) December 29, 2023
ملخص كامل | الهلال 𝟮 ✘ 𝟬 الفيحاء 🔥
📺 | 🎙️: عبدالله الغامدي #الهلال_الفيحاءpic.twitter.com/pW6G6F4B5p
وبهذا الفوز الجديد عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن بـ53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف النصر الذي سيحل ضيفا ثقيلا على التعاون غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الـ19.
في المقابل، فقد تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة وبقي في المركز الـ12.
المصدر: RT