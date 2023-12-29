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الهلال يتخطى الفيحاء ويعزز صدارته للدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

الهلال يتخطى الفيحاء ويعزز صدارته للدوري السعودي (فيديو)
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انتزع نادي الهلال فوزا صعبا وثمينا من مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما يوم الجمعة ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل المدافع علي البليهي والمهاجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش "من ركلة جزاء" هدفي الهلال في الدقيقتين 86 و"90+11".

وبهذا الفوز الجديد عزز الهلال صدارته لترتيب دوري روشن بـ53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن الوصيف النصر الذي سيحل ضيفا ثقيلا على التعاون غدا السبت ضمن منافسات المرحلة الـ19.

في المقابل، فقد تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة وبقي في المركز الـ12.

المصدر: RT

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