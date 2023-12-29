هل يؤثر غياب صلاح على فرص ليفربول في المنافسة على لقب الدوري؟

شدد المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب، على أن فريقه سيكون قادرا على مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي على الرغم من خسارته الوشيكة لخدمات نجمه محمد صلاح.

وسيلتحق صلاح بمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعد مباراة ليفربول مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين من الدوري الاثنين المقبل.

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ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين أمام أقرب مطارديه أرسنال في سعيه إلى لقبه الأول منذ عام 2020.

وسيلتقي ليفربول مع أرسنال في الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وفولهام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية في يناير المقبل، ما يعني أن غياب صلاح جاء في أسوأ فترة ممكنة خصوصا أنه هداف ليفربول برصيد 16 هدفا هذا الموسم.

كما أن غياب صلاح ربما لأكثر من شهر إذا ذهبت مصر بعيدا في العرس القاري، سيترك كلوب أمام فراغ كبير في خط الهجوم.

وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى، إنه موقف صعب عندما تخسر فيه جهود هدافك، لكن الأمر كان أسوأ في الماضي عندما كان (السنغالي) ساديو (ماني) وصلاح يشاركان" في أمم إفريقيا.

وأضاف "لقد تجاوزنا الأمر بطريقة ما، وعادة ما يذهب أحدهم بعيدا في البطولة، مما يجعل الأمر أسوأ".

وسيغيب عن تشكيلة كلوب أيضا لاعب الوسط الدولي الياباني واتارو إندو بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقررة في التوقيت ذاته مع أمم إفريقيا.

وتابع كلوب "كنا نعلم أن كأس الأمم الإفريقية تظهر من وقت لآخر ويجب على صلاح أن يتركنا ولدينا إندو كمشارك في كأس آسيا أيضا، لذا فالأمر كما هو. علينا أن نتعامل مع الأمر وسنفعل ذلك".

وأردف قائلا "كل خطة طويلة المدى كان من الممكن أن أضعها تعتمد بشكل كبير على من هو متاح. سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا ذلك بعد مباراة نيوكاسل أيضا".

وتعد عودة ديوغو جوتا بعد شهر من الإصابة بمثابة دفعة قوية لنادي ليفربول حيث سجل المهاجم الدولي البرتغالي هدفا في أولى مبارياته عقب تعافيه في مرمى بيرنلي (2-0) الثلاثاء الماضي في المرحلة الـ19 من الدوري.

ويعول كلوب على إمكانية لعب جوتا في أكثر من مركز في خط الهجوم على غرار الدولي الهولندي كودي خاكبو، لسد فراغ غياب صلاح، كما أن هارفي إيليوت شغل مركز الدولي المصري على الرغم من أنه لاعب وسط في نظام كلوب.

المصدر: وكالات