بعد تجاهله وضم ميسي وهالاند.. رونالدو يعلق على تصنيف الاتحاد الدولي لأفضل اللاعبين في 2023

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، بشكل ساخر على ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورة لترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023، حيث تصدر إيرلينغ هالاند القائمة متقدما على كيليان مبابي وليونيل ميسي بينما لم يظهر اسم رونالدو ضمن اللاعبين التسعة الأوائل في القائمة.

This was Cristiano Ronaldo's reaction to the IFFHS ranking 😳 pic.twitter.com/MErrz4Sd0P — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 29, 2023

وأبرزت "ماركا" تعليق رنالدو على صورة لتصنيف أفضل اللاعبين في 2023 حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، حيث استخدم النجم البرتغالي رمزا تعبيريا للسخرية من القائمة على موقع "إنستغرام".

وقالت "ماركا": "هكذا كان رد فعل كريستيانو رونالدو على تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لأفضل اللاعبين في 2023".

ويقدم رونالدو البالغ عمره 38 عاما، أداء رائعا هذا العام، حيث سجل 53 هدفا، ويتصدر قائمة هدافي العالم في العام 2023 بفارق هدف عن هاري كين وكيليان مبابي وثلاثة أهداف عن هالاند.

وتتبقى لرونالدو مباراة واحدة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة التعاون غدا السبت، بينما تأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام، فيما أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن مهاجمه هالاند لن يخوض بسبب الإصابة مباراة "السيتي" ضد شيفيلد غدا السبت، وهي المباراة الأخيرة للفريق في 2023.

المصدر: "ماركا"