بسبب السوبرليغ.. الاتحاد الإيطالي يهدد أنديته بالاستبعاد

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه سيمنع الأندية التي ستشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي "السوبرلينغ" من المشاركة في البطولات المحلية، مهددا أنديته بالاستبعاد.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر الموافقة على بند يمنع وصول الأندية الإيطالية إلى دوري السوبر الأوروبي، ولن يسمح الاتحاد الإيطالي بالانضمام إلى أي بطولة غير بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال إذا انضم أي ناد من الأندية الإيطالية إلى دوري السوبر الأوروبي، فسيتم استبعاده من الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أدانت مؤخرا، هيمنة اليويفا على تنظيم البطولات في القارة العجوز، واتهمت الأخير بسوء استخدام السلطة والاحتكار، في ظل منعه إقامة دوري السوبر الأوروبي.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد الإيطالي جلسة، الأسبوع الماضي، للاتفاق على نظام التمويل لتسجيل الأندية في دوري موسم (2024-2025) المقبل، وكان من بين الشروط المطلوبة للتسجيل، أن توقع الأندية على تعهد مكتوب "بعدم المشاركة في المسابقات المنظمة من قبل جمعيات خاصة.

ولم يبد أي ناد إيطالي استعداده للمشاركة في البطولة سوى نابولي، أما يوفنتوس الذي كان صامدا في الدفاع عن البطولة رفقة برشلونة وريال مدريد فلم يكشف عن موقفه حتى الآن.

المصدر: "وسائل إعلام"