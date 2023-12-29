بطل أولمبي يختار بين المشاركة في أولمبياد باريس ودعم بوتين في الانتخابات الرئاسية

اختار البطل الأولمبي مرتين في السباحة يفغيني ريلوف بين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس ودعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا للسباح ريلوف فإن المشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس الحالي هي الأهم بالنسبة له.

وعلق: "هذه تجربة جديدة بالنسبة لي، التواصل مع العديد من الأشخاص الجدد، والمعلومات الجديدة، تساعدني على التطور".

وأضاف ريلوف: "لم أنكر أبدا أنني أدعم الرئيس وعمله، لذلك أنا سعيد جدا بدعوتي".

وأكد البطل الأولمبي الروسي الذي كان في السابق من بين الممثلين الموثوق بهم لبوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرة أخرى أنه سيغيب عن أولمبياد باريس 2024، قائلا: "ستكون لدينا مسابقاتنا الخاصة العام المقبل، وأريد حقا أن أقدم أداء جيدا هناك".

وفي 17 ديسمبر أعلن ريلوف رفضه المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، وانتقد الشروط التي طرحتها اللجنة الأولمبية الدولية على الروس، وعلق وقتها: "أنا لا أتبع قيادة اللجنة الأولمبية الدولية، أنا أؤيد الرياضة النظيفة".

مضيفا: "لقد اتخذت قرارا متزنا، وأرفض الذهاب إلى الألعاب الأولمبية حتى يستقر كل هذا الهراء في القاع وتصبح مياهنا نظيفة مرة أخرى".

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وأحرز ريلوف ذهبيتي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" في سباق 100و200 متر سباحة على الظهر، وفضية سباق التتابع.

إضافة لبرونزية أحرزها في أولمبياد ريو 2016، وذهبيتين في بطولة العالم عامي 2017 و2019، وكلها في سباق 200 متر على الظهرا.

في 8 ديسمبر، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية في باريس، بشرط المشاركة في البطولة كرياضيين محايدين فرديين.

وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الرياضيون الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس من الوصول إلى باريس، كما سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة أيضا.

المصدر: "وكالة تاس"