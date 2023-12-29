نجم مانشستر سيتي يقع ضحية لعملية سطو أثناء مشاركته في مباراة لفريقه

أكدت تقارير صحفية، وقوع جاك غريليش جناح مانشستر سيتي ضحية لعملية سطو أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وشارك غريليش في فوز مانشستر سيتي على إيفرتون 3-1، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية نقلا عن صحف إنجليزية، فإنه أثناء مشاركة اللاعب في مباراة إيفرتون، تعرض منزله للسطو في شيشاير، حيث كان أفراد عائلته في منزله.

🚨 Jack Grealish’s house was burgled on Wednesday night when he was playing against Everton. The thieves stole £1 million worth of watches and jewellery. 👀



(Source: Telegraph) pic.twitter.com/hmXuFvej6R — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 29, 2023

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وأوضح التقرير أن الجريمة وقعت دون أي إصابات، لكن تمت سرقة بعض المجوهرات والساعات، حيث تقدر المسروقات بحوالي مبلغ 1.15 مليون يورو.

وأردفت الشبكة أن الشرطة لم تعتقل أيا من مرتكبي الواقعة حتى الآن، على الرغم من استخدام طائرة هليكوبتر أثناء التدخل بعد إطلاق صافرات الإنذار، كما تم إطلاق نداء للشهود للحصول على معلومات.

وشارك غريليش في 21 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، واستطاع تسجيل 3 أهداف جاءوا جميعا في الدوري الإنجليزي، إضافة لصناعته هدفين.

يذكر أن البرتغالي جواو كانسيلو تعرض لعملية سطو واعتداء من قبل عصابة، في عام 2021، عندما كان لاعبا نشطا في مانشستر سيتي.

المصدر: "وسائل إعلام"