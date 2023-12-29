أول كأس عربية "للدارتس" في البحرين

تشهد العاصمة البحرينية المنامة إقامة بطولة كأس العرب الأولى في لعبة "الدارتس" في الفترة من 18 ولغاية 23 الشهر القادم.

وأشار رئيس لجنة الدارتس باتحاد البليارد والسنوكر البحريني عارف مراد إلى أنه لا بد لكل دولة عربية مشاركة أن يتألف فريقها في مسابقة الفرق من أربعة لاعبين في فئة الرجال وكذلك الأمر في السيدات وأن الأعمار مفتوحة اعتبارا من سن الـ 18 فما فوق.

ونوه مراد إلى أن "الدارتس" العربية قطعت أشواطا كبيرة في زمن قياسي على إشهار الاتحاد العربي للعبة في مارس الماضي وأنها تتمتع اليوم بواقع قوي من خلال عدد الدول المنتسبة وتنظيم البطولات والمسابقات المختلفة.

وتضم لعبة الدارتس عنصرين هما السهم واللوحة التي تعلق على الحائط في وضع رأسي تماما بارتفاع 173 سم من مركز اللوحة إلى سطح الأرض، بينما يقف الرامي على مسافة 237 سم، وتمارس اللعبة على المستوى الفردي، أي فردين متنافسين أو على المستوى الثنائي أو في شكل فرق سيدات أو رجال وناشئين من الجنسين.

وتقسم المباراة بين الطرفين المتنافسين إلى مجموعات والمجموعات إلى أشواط وعدد الأشواط يكون فرديا وكذلك عدد المجموعات.

يقف اللاعب على خط الرمي ويبدأ في التصويب تجاه لوحة "الدارتس" المقسمة من واحد إلى عشرين، وكل رمية عبارة عن ثلاثة أسهم متتابعة في أماكن محددة يحصل اللاعب من خلالها على مجموع رقمي يمثل نتيجة هذه الرمية وفقا لمهارته في دقة التصويب على الأرقام المستهدفة على اللوحة.

المصدر: "اللجنة المنظمة للبطولة"