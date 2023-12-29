حارس مرمى المنتخب الروسي السابق يكشف سر لياقته البدنية في عمر الـ50

كشف حارس مرمى المنتخب الروسي السابق لكرة القدم رسلان نغماتولين عن سر حفاظه على لياقة بدنية جيدة مع اقترابه من عامه الـ50.

وأكد الحارس السابق البالغ 49 عاما أنه لم يحب صالة الألعاب الرياضية أبدا، ولأنه رياضي محترف، حاول تجنب الذهاب إلى هناك.

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وقال نغماتولين: "أنا أفضل تمارين التمدد كما هو الحال في اليوغا والبيلاتس والسباحة، وخاصة تحت الماء".

وأشار الحارس السابق: "بهذه الطريقة أحافظ على الروح المعنوية الجيدة والرغبة في البقاء شابا، بما في ذلك القلب".

وتحدث نغماتولين أيضا عن مقدار الوقت الذي يقضيه يوميا في الحفاظ على لياقته: "إن تحديد الوقت هو عبارة خاطئة، بل أستمتع بالعلاجات الصحية، كقاعدة عامة، تقريبا أقضي ساعتين إلى ثلاث ساعات في اليوم بالاهتمام بلياقتي".

وقال الحارس السابق: "عندما كنت أعيش في ميامي الأمريكية، كنت أسبح أحيانا في المحيط لمدة 6 ساعات وفي الوقت نفسه شعرت براحة تامة".

وعن عاداته الغذائية أكد أنه لا يتبع نظاما غذائيا خاصا، لكنه أوضح: "من حيث المبدأ، أنا آكل قليلا، أنا آكل أكثر من معظم الناس، ولكن بكميات صغيرة، عملية التشبع تحدث بسرعة لدي، لذلك لا أستطيع أن أتناول الطبق الأول والطبق الثاني والحلوى في وقت واحد، كما أن وزني بقي كما كان أثناء اللعب".

ولعب نيغماتولين لصالح أندية لوكوموتيف وتسيسكا وسبارتاك وتيريك وسكا، واحترف في إيطاليا لصالح ساليرنيتانا وفيرونا واعتزل كرة القدم في عام 2009.

بعد الانتهاء من حياته المهنية الكروية، ربط نغماتولين حياته بالموسيقى، وأصبح منسق موسيقى "دي جي"، وقدم عروضا في بلدان مختلفة بأوروبا وأمريكا وتركيا.

وفي شهر نوفمبر 2023، تم ضم نغماتولين إلى التشكيلة الأساسية لمباراة العودة بين نجوم لوكوموتيف وتسيسكا.

المصدر: RT