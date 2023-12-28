إيسكو يمدد عقده مع ريال بيتيس حتى عام 2027

أعلن نادي ريال بيتيس سابع الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تمديد عقد لاعب وسطه الوافد هذا الصيف إيسكو حتى عام 2027.

وخاض اللاعب السابق لريال مدريد والبالغ من العمر 31 عاما، 24 مباراة مع ريال بيتيس منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وسجل ثلاثة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.

ويقدم إيسكو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد، بداية موسم رائعة مع الفريق الأندلسي بعد تجربة مخيبة مع جاره إشبيلية حيث فسخ عقده بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط.

وأصبح إيسكو في غضون أشهر قليلة أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب التشيلي لريال بيتيس مانويل بيليغريني.

ويحتل بيتيس حاليا المركز السابع في الدوري وسيخوض ملحق الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي في فبراير المقبل بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث للمجموعة الثالثة خلف غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي.

المصدر: أ ف ب