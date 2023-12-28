شاهد.. مهاجم سيراميكا يهدر أغرب فرصة في تاريخ الكرة المصرية!

أهدر مهاجم سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان الفرصة الأغرب في كأس السوبر وربما في تاريخ الكرة المصرية وذلك خلال لقاء فريقه ضد بيراميدز لتحديد صاحب المركز الثالث في السوبر المصري.

وفي الدقيقة 65 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين، انفرد ريان بمرمى بيراميدز وهو خال تماما من حارسه أحمد ميهوب بعد التحام بين الأخير والمدافع أسامة جلال.

الفرصة الأغرب في 2023 😱..ماذا أضعت يا ريااااان؟ 🤯



أحمد ياسر ريان يضيع الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا في مرمى بيراميدز الخالي 🙄 pic.twitter.com/2N1GmmKc9J — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 28, 2023

وتقدم ريان بالكرة صوب المرمى الخالي من حارسه وبدلا من وضعه الكرة في الشباك بكل هدوء سددها المهاجم بقوة لترتطم بالقائم وتضيع فرصة نادرة.

يانهار أبيض 😱



أحمد ياسر ريان يهدر هدف لسيراميكا أمام بيراميدز بشكل غريب والمرمى خالي 😇#السوبر_المصري 🏆 pic.twitter.com/DjSqjrSbKY — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 28, 2023

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الفرصة قد تكون أغرب فرصة مهدرة في تاريخ الكرة المصرية، فيما وصفها حساب قناة أبوظبي الرياضية على منصة "إكس" بواحدة "من أغرب الفرص في التاريخ!".

من أغرب الفرص في التاريخ!



المرمى خالٍ تماماً ولكن أحمد ياسر ريان يسدد في القائم#سيراميكا_كليوباترا_بيراميدز#كأس_السوبر_المصريpic.twitter.com/sZhQdRiOPh — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 28, 2023

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة سيراميكا وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لنادي بيراميدز.

المصدر: RT