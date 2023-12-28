لبنان يهزم الأردن وديا استعدادا لنهائيات كأس آسيا

تغلب منتخب لبنان على نظيره الأردني 2-1 يوم الخميس على ملعب رشيد كرامي البلدي في مدينة طرابلس اللبنانية في مباراة ودية ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.

وسجل محمد حيدر ونور منصور، هدفي منتخب "الأرز" في الدقيقتين 23 و"3+90"، بينما أحرز حمزة الدردور هدف منتخب "النشامى" في الدقيقة الثالثة.

وكانت هذه المباراة الأولى لمنتخب لبنان بإشراف مدربه القديم-الجديد المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش الذي حل بدلا من الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش قبل أقل من شهر، فيما لا يزال المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة يبحث عن فوزه الأول بعد سبع مباريات.

ويخوض منتخب لبنان مواجهة ودية أخرى في الرابع من يناير المقبل ضد نظيره السعودي، قبل أن يلعب المباراة الافتتاحية لكأس آسيا ضد نظيره القطري في 12 يناير ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويلعب الأردن وديا مع منتخبي قطر في الخامس من يناير ثم اليابان بعد أربعة أيام، ويفتتح مبارياته في البطولة القارية في 15 يناير بمواجهة ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والبحرين.

وتقام نهائيات كأس آسيا في قطر بداية من 12 يناير إلى 10 فبراير من العام المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: وكالات