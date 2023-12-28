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كأس السوبر المصري.. بيراميدز ينتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية (فيديو)

الرياضة

كأس السوبر المصري.. بيراميدز ينتزع المركز الثالث والميدالية البرونزية (فيديو)
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انتزع نادي بيراميدز المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة كأس السوبر المصري بفوزه على سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لنادي بيراميدز.

وأحرز هدف سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي في الدقيقة 71، فيما تعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78.

وفي ركلات الترجيح، سجل لبيراميدز، عبد الله السعيد ورمضان صبحي وكريم حافظ ووليد الكرتي وفاخري لاكاي.

فيما سجل لصالح سيراميكا، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمود نبيل، وأضاع محمد توني.

وتقام مسابقة كأس السوبر المصري هذا الموسم في دولة الإمارات بمشاركة أربعة أندية.

وكان بيراميدز قد خسر في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح أمام فيوتشر بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل السلبي، فيما خسر سيراميكا أمام حامل اللقب الأهلي بهدف دون رد.

ويواجه الأهلي نظيره فيوتشر في المباراة النهائية لكأس السوبر المصري في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT

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